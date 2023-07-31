Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na öyle bir şey söyledi ki

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sonunu yenilgi olarak değerlendirmiyorum. 60'a 40 olsaydı gerçek anlamda yenilgi olurdu." demişti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.

'Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu'

"Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi." diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Tabanımızın hissiyatını anladığımızı tabanımıza hissettirebilirsek, bu travmadan kurtulup ayağa kalkarak birlikte yeni bir mücadele başlatabiliriz."

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Tüm il ve ilçelerde partililerle görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Özel, "Birtakım reformları ve devrimleri süratle yapmak zorundayız." diye konuştu.

'Lider partisini iktidara taşıyamayacağına inandığı anda görevini bırakmalı'

"Bir lider görevi ne zaman bırakmalı" sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, "Bugünlerde dönem sınırlaması çok tartışılıyor. Bunun olmasının partiye bir dinamizm katacağını değerlendiriyorum. Dönem sınırlaması ölçülebilir, kanıta dayalı bazı koşullar tarif edilerek, mutlak başarı şartıyla istisnaya tabi tutulabilir. Ayrıca bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir" yanıtı verdi.