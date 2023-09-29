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Siyaset Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı oy oranını açıkladı
Siyaset

Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı oy oranını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 15:01:00 - 2023-09-29 15:02:16
Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı oy oranını açıkladı

CHP’de Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na karşı oy durumunu açıkladı. Özel, delegelerde durumun başa baş gittiğini söyledi.

CHP’de yapılacak büyük Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aday olan Özgür Özel, il ve ilçe kongrelerindeki son durumu açıkladı. Kılıçdaroğlu’na karşı oy oranı hakkında bilgi veren Özel, Genel Merkez ile başa baş gittiklerini söyledi.

Gazeteciler ile kahvaltıda bir araya gelen Özel, seçim sonrası yapılan ankette CHP’nin tutumundan memnun olanların oranının yüzde 11 olduğunu belirtti. Özel, kongre sonrası Millet İttifakı’nın bileşenleri ile görüşeceklerini sözlerine ekledi.

"Genel Merkez blok listede ısrar mı ediyor?" sorusuna 'blok liste ısrarı sinirleri geriyor. Çünkü blok liste Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın söylediği sistemin aynısı' diyen Özel, "Yani değiştirmek istediğiniz sistemin aynısı. Türkiye'de itiraz ettiğimiz sistemin bir çağrışımı bu. 50 artı biri kim aldıysa bütün delegasyonu o alsın demek. Aynı Türkiye'deki gibi. 50 artı biri alan beş yıl yönetsin. Bu doğru değil aslında çarşaf liste olsa çok daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

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