Özgür Özel ‘dikine’ değil, ‘yatay’ zıpladı! Bir hareket çekecek diye korktuk yahu

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel'i perişan etti. Özel için "Tavşan aday mıdır?.., hülle aday mıdır?.., Ekrem'in 'zoomcusu' mudur?.., yoksa Baykal'a kumpas kurup Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtanların yeni bir denemesi midir?.., bilemiyorum. Ama şurası bir gerçek ki, çok eğleneceğiz çook!" ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

" "En kolay alkışın 'Atatürk' denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var" demişti.

Dün "Atatürk'ün emaneti" dedi, alkışı aldı. Sonra gerildi ve hoop zıpladı!

"Adayım" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan Genel Başkanlık koltuğunu istedi.

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Tavşan aday mıdır?.., hülle aday mıdır?.., Ekrem'in 'zoomcusu' mudur?.., yoksa Baykal'a kumpas kurup Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtanların yeni bir denemesi midir?.., bilemiyorum.

Ama şurası bir gerçek ki, çok eğleneceğiz çook!..

Ne diyor?

"Bu ağır travmaya rağmen, hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilmeye çalışılması, üzgün, kaygılı ve özeleştiri isteyen herkesin beklentileriyle taban tabana zıttı. Partimizin yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı..."

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na bu kadar sağlam giydireceğini kimse tahmin edemezdi!..

Konuşurken "elini diğer elinin sırtına vurmak suretiyle, anlam kuvvetlendirici..." bir hareket çekecek diye korktuk yahu...

Ha, Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir şey mi söyledi?..

Hayır.

Farklı bir ideolojik bakış mı ortaya koydu?..

Hayır.

Yeni bir politika, çizgi, eksen mi vardı?

Hayır.

Kılıçdaroğlu'nu ve 'parti yönetimini' suçladı.

İyi de, "sen neredeydin, ne iş yaparsın?" diye sormazlar mı adama?..

Neyse canım CHP'de olur böyle şeyler...

***

Neticede; "Adayım, koltuğu bana bırak" diyor...

İyi de seçimden hemen sonra; "Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma yok. 'Kılıçdaroğlu istifa etsin' diyenlerin altını kazıyın ya 'AK Partili' ya da 'Cumhur İttifakı trolü' çıkar" diyordu.

N'oldu? Ne değişti de bugün koltuktan kalk diyorsun?!

Sen 'AK Partili' ya da 'Cumhur İttifakı Trolü' müsün?!..

Neyse canım CHP'de olur böyle şeyler...

***

Sonunda AK Parti'nin 3 dönem kuralındaki kerameti keşfetmiş.

Seçilirse '3 dönem kuralı'nı getirecekmiş. Kendisi 5 dönem vekillik yapmış, ama bir faydası olmadığı kafasına yeni dank etmiş.

Neyse canım CHP'de olur böyle şeyler...

***

İmamoğlu da Özel'e destek verdi. (Yaşasın 'Zoom' kardeşliği!..)

Bakalım Kemalciler nasıl taarruza geçecekler.., ya da geçecekler mi?..

Daha çook yazacak çizecek şeyler var, kurultaya kadar.

Ama dikkat çeken bir cümle daha var;

"Toplumu 'dikine kesen ve ayrıştıran siyaseti' reddediyor, toplumun her kesimine dokunan 'yatay' siyaset anlayışını sahipleniyoruz" diyor Özgür Özel.

'Dikine' değil, 'yatay' siyaset anlayışı?!..

Zıplamakla ilgili bi'şey herhalde.

Dikine zıplarsan olduğun yere düşersin, yatay (ileriye doğru) zıplarsan ileri düşersin?!

Biri sıçrar, EKO da arkasından sürünerek yaklaşırsa, koltuğu sallarlar mı acaba?!..

Neyse canım CHP bu, bizim aklımız almaz.

Şunu öğrendik ama. Dikey değil, yatay önemli!"