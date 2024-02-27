Özgür Özel 28 Şubat darbecilerini sahiplendi

Tarihler 28 Şubat 1997 yılını gösterdiğinde Türkiye, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbeye tanıklık etmişti.

Tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen ve cuntacıların "Bin yıl sürecek" dediği darbede, Türkiye'nin sivil hayatına da müdahale edilmiş ve başörtülü kızların eğitim haklarının elinden alınmasıyla skandal kararların uygulandığı Türkiye'de yaşayan vatandaşların huzuruna kastedilmişti. İşte bu utanç darbesinin üzerinden 27 yıl geçti.

Başta başörtülü kızlarımız başta olmak üzere pek çok vatandaşımız o dönem ellerinden alınan hakları geri kazanırken darbeye destek veren isimler ise söylem değiştirdi.

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DARBECİ KOMUTANLARIN SUÇU GÜNAHI YOKMUŞ!

Bir oy için 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin kapısında yatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, yarın yıldönümü olan 28 Şubat darbesini gerçekleştiren isimleri övdü.

Kürsüden 28 Şubat mağdurlarının yanında oldukları masalını okuyan Özel, şu rezil ifadeleri kullandı:

"O baskı döneminde olanlardan şikayet edenler devletin televizyonunu parti televizyonu, devletin tüm imkanlarını kendilerine tahsis etmiş durumdalar. 28 Şubat'ta yaşananların bugün her gün yaşatıldığı bir sürece getirdiler. 28 Şubat'ın bir mağdurları daha var ki, onları anmazsak büyük bir haksızlığa neden olmuş oluruz. Emir-komuta zinciri içinde 28 Şubat davasında içeride insanlar yatıyor. Çetin Doğan, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak. O gün ne yaşandıysa yaşandı. Bir suçu bir günahı olmayan torununun yanında dizinin dibinde huzurlu nefese muhtaç o güzelim insanlar içeride"