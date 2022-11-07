Özgür Der'den 10 Kasım mesajı! "Bu şirk ritüelini dayatmaktan vazgeçin"

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Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü 10 Kasım'a ilişkin bir basın açıklaması yayınlayan Özgür Der, kemalistlere uyarılarda bulundu.

"Buradan bir kez daha Kemalist resmi ideoloji bağlısı ve savunucularını dayatmacı tutumlarını terk etmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, "İnsanları inanmadıkları şeyleri söylemeye ve yapmaya mecbur etmek haklılık ve üstünlük değil, ancak zorbalık göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Özgür Der'in açıklaması, Mustafa Kemal'e secde ettirilen görüntülere dikkat çekilerek, şöyle devam etti:

Her 10 Kasım’da yapılan bu şirk ritüelini milletimize ve çocuklarımıza dayatmaktan vazgeçin.