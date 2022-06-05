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Gündem Özgür Der sokakları bu yazı ile donattı: Muhacirler Allah'ın emanetidir!
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Özgür Der sokakları bu yazı ile donattı: Muhacirler Allah'ın emanetidir!

Özgür-Der Üniversite Gençliği, İstanbul sokaklarındaki duvarlara ırkçılar tarafından yazılan çirkin ifadelerin üzerini boya ile karalayarak, yerine, "Muhacirler Allah'ın emanetidir." yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 20:39:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Özgür-Der Üniversite gençliği ırkçılıkla mücadele kapsamında İstanbul sokaklarının duvarlarına yazılı çirkin ifadeleri boya ile karalayarak, yerine, "Muhacirler Allah'ın emanetidir." yazdı.

Çalışmalarını Twitter hesabından duyuran üniversiteli gençler, "Muhacirlere dönük ırkçı saldırılara karşı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için sokaklardaydık!" mesajını paylaştı.

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