Özgür Demirtaş'tan bir tuhaf asgari ücrete zam açıklaması

Türkiye'de asgari ücret zammı için geri sayım...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrilirken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını sıkça duyaran ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması, kamuoyunun dikkatini çekti.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı da olan Demirtaş, asgari ücrete dair tahminde ücretin 4 bin TL üzerine çıkarılacağını söyledi.

Demirtaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücrete büyük zam

"Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

Maaşlar artıp alım gücü azalacak

Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım."