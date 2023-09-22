Özgür Demirtaş, kedi olalı bir fare tuttu! O ismin başını fena yakacak

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. Sayfa programında mal varlığına dair yaptığı açıklamalar sosyal medyada birçok kullanıcıdan eleştiri almıştı. Fenomen isime kafaları karıştıran bir eleştiri de solakların göklere çıkardığı finans profesörü Özgür Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, yaptığı çıkışla, “Kedi olalı bir fare tuttu” dedirtti.

Sosyal medya platformu İnstagram üzerinden uzun yıllardır paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Dilan Polat paylaşımlarıyla gündemlerden düşmüyor.

Çıkarttığı şarkı ve eşiyle olan videolu paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran fenomen isim lüks yaşantısı ile de birçok kişiden yorum alıyor.

Kısa sürede her hareketiyle Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran Polat geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Programda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan fenomen isim program esnasında sözleri ile gündeme adeta damga vurdu.

Sosyal medya da kendisine 'görgüsüz' denmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Polat kazancına dair sorulan sorulara üzerindeki kıyafetinin fiyatının 350 bin TL olduğunu söyleyerek ağızları açık bıraktı.

"Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum" diyen Dilan Polat harcamalarıyla da ağızları açık bıraktı. Polat "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" sözleriyle kazancını herkesle paylaştı.

Polat'ın gündeme bomba gibi düşen sözlerine sosyal medyadan yağan yorumlara Türk finans profesörü Özgür Demirtaş'ta akılları karıştıracak bir yorumda bulundu.

Dilan Polat'ın kazancını hesaplayan Demirtaş “Maliye’nin incelemesi gereken güzel bir durum olmuş. Günde 750 bin harcayan biri bunun 5 katını kazansa, yılda 1.3 milyar lira kazanç yapar. Yılda 500 milyon liradan az vergi ödüyorsa bir incelemek lazım." dedi.

Özgür Demirtaş'ın sözlerine fenomen Dilan Polat'tan herhangi bir tepki gelmedi.