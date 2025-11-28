Özgeçmiş skandalı: Romanya Savunma Bakanı istifa etti

Romanya basınına göre Mosteanu, resmi özgeçmişinde Bükreş’teki Athenaeum Üniversitesi’nden mezun olduğunu yazdı ancak bu okula hiç gitmedi.

Ayrıca Bükreş Politeknik Üniversitesi Otomasyon Fakültesi’ni bitirdiğini belirttiği halde gerçekte programdan ayrıldığı ortaya çıktı.

Mosteanu’nun, göreve başladıktan sadece birkaç ay sonra gelen istifası, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin Baltık ülkesinin savunma bütçesiyle ilgili anlaşmazlık sonrası görevden alınmasını takip ediyor.

YERİNE EKONOMİ BAKANI GELİYOR

Hükümet, Savunma Bakanlığı’na geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta’nın getirileceğini duyurdu.

Romanya, AB’nin silah tedariki için sağladığı SAFE programı kapsamında üye devletlerin harcama planlarını sunması gereken son 48 saate girerken önemli bir süreci de yönetiyor.

Program kapsamında Romanya’nın 16.6 milyar euroluk fondan yararlanarak en büyük ikinci payı alması öngörülüyor.