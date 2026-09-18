Özge Bedir cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, eşe beraat istinafta onandı

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkemenin kararları istinafta onandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Seray Öztürk (25) ile Tülay Alan (22) hakkındaki ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarının yanı sıra, tutuksuz yargılanan eş Adnan Bedir'in (35) beraatine ilişkin hükmü de onayladı.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine adrese yönlendirilen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde biri 36 günlük iki çocuğun annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında dışarıda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Şüpheliler Yeni Mahalle'deki evde gözaltına alındı

Polis, olayla ilgili gelen bir ihbar telefonunun ardından Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. İki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Adnan Bedir de gözaltına alındı.

Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, onun evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi.

Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan ise ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim."

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verilirken, çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebek yakınlarına teslim edildi.

Karar duruşması 10 Nisan'da görüldü

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen karar duruşmasında Tülay Alan'a 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Seray Öztürk ise aynı suça azmettirmekten aynı cezaya çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Aynı duruşmada Adnan Bedir'in beraatine ve hakkındaki konutu terk etmeme kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Dosya, beraat itirazı üzerine Antalya'ya gönderildi

Özge Bedir'in ailesi, Adnan Bedir hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Dosya bunun üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi ve 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. Özge Bedir'in ailesinin, kararı Yargıtay'a taşıyacağı belirtildi.