  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Masum insanların kanlarında boğulacaklar

Son dakika! Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine 'olumlu' cevap

Gezi kalkışmasının yıl dönümünde duyurdu! FETÖ'den hapis yatan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu

Türk savunma sanayisinin gözdesi HÜRJET için Mısır yolculuğu başlıyor

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Petrol ve Doğalgaz devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor

Bakan Fidan, Blinken ile görüştü! Son teklifi ele aldılar

Harita kızarıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı

TCMB'nin döviz rezervleri doldu taştı! 4 yıl 2 ay sonra bir ilk yaşandı

ABD yetkilisi Türk muhabirin sorusuna cevap verdi: Gazze şehitleri için alçak sözler!
Gündem Özer Çiller hayatını kaybetti
Gündem

Özer Çiller hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-01 09:06:00 -
Özer Çiller hayatını kaybetti

Eski başbakan Tansu Çiller'in kocası Özer Çiller, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi geçirerek Yeniköy’de bulunan evinde vefat ettiği öğrenildi.

Özer Uçuran Çiller kimdir?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Tansu Çiller’le ilgili şok iddia! Apar topar açıklama geldi
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Tansu Çiller’le ilgili şok iddia! Apar topar açıklama geldi

Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Tansu Çiller’le ilgili şok iddia! Apar topar açıklama geldi

Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal
Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal

Gündem

Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal

Uzun zamandır gözlerden uzak olan Tansu Çiller’le ilgili şok iddia! Herkes "Ama nasıl olur" diyordu ki, apar topar açıklama geldi
Uzun zamandır gözlerden uzak olan Tansu Çiller’le ilgili şok iddia! Herkes “Ama nasıl olur” diyordu ki, apar topar açıklama geldi

Gündem

Uzun zamandır gözlerden uzak olan Tansu Çiller’le ilgili şok iddia! Herkes “Ama nasıl olur” diyordu ki, apar topar açıklama geldi

Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti" target="_blank">
Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti
Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, “İlginç bir tesadüf” diyerek duyurdu! O “Tansu Çiller” detayı çok ama çok dikkat çekti

Medya

Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, “İlginç bir tesadüf” diyerek duyurdu! O “Tansu Çiller” detayı çok ama çok dikkat çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

darısı karısının başına.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23