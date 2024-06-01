Özer Çiller hayatını kaybetti
Eski başbakan Tansu Çiller'in kocası Özer Çiller, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir diyaliz tedavisi gören Eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi geçirerek Yeniköy’de bulunan evinde vefat ettiği öğrenildi.
Özer Uçuran Çiller kimdir?
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.
Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.
Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
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