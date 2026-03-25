  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şişli’de 30 yıllık ihmalin itirafı: Binaların yüzde 92’si depreme dayanıksız ABD 3 bin askerini bölgemize gönderiyor! Ortadoğu Coni'lere mezar olacak! Trump’ın "Müzakere" İddiasına Tahran’dan Sert Cevap: "Diplomatik Bir Tuzak!" Sosyete dünyasında Narkotik Şoku: Sabancılar gözaltında! İkinci el otomobil piyasasına kötü haber! Çölün Ortasında Korkutan Doğa Olayı: "Kasırga Koridoru" Orta Doğu’ya İlerliyor! İran'dan İslam Dünyasına Tarihi Çağrı: "ABD ve İsrail Olmadan Bölgesel İttifak Kuralım" Beklenen haber geldi! 1 aylık ateşkes yapılacak! Özgüven patlaması yaşıyordu fena tosladı... İsrail kuklası Trump çıkış yolu arıyor! İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Batı’nın Çifte Standardına Sert Tepki: "Bu savaş feci bir hatadır”
Teknoloji
Özellikler arasında neler var neler: Yeni akıllı bileklik satışa çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özellikler arasında neler var neler: Yeni akıllı bileklik satışa çıktı

Huawei, akıllı bileklik portföyünün yeni üyesi “Huawei Band 11” modelini Türkiye pazarında satışa sunarak kullanıcılarla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mor ve siyah renk seçenekleriyle bugün itibarıyla raflardaki yerini alacak cihaz, sağlık takibi, iOS/Android uyumluluğu ve günlük kullanıma odaklanan şehirli tasarımıyla öne çıkıyor.

Cihaz, 8,99 milimetre inceliğiyle günlük hayatta kullanıcıya uyum sağlayan tasarımla gelirken, 1,62 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı barındırıyor. Ekran parlaklığının 1500 nite ulaşabilmesi, akıllı bilekliğin güneş ışığı altında da net kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Akıllı telefonlarla entegre çalışan cihaz, günlük iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, gelen arama ve mesaj bildirimlerini ekran üzerinden takip edebilirken, çağrı reddetme ve hazır mesajlarla yanıtlama gibi işlemleri doğrudan bileklik üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Cihaz ayrıca kamera deklanşörü kontrolü, takvim ve hava durumu gibi asistan özelliklerini de barındırıyor.

Sağlık takibi konusunda yeni yazılımsal özelliklerle desteklenen cihaz, uyku analizleri sunuyor. Uyku evrelerini ve uyku sırasındaki "Kalp Atış Hızı Değişkenliğini" (HRV) ölçen cihaz, "Uyku Nefes Farkındalığı" donanımı sayesinde uyku esnasındaki nefes kesintilerini algılayarak kullanıcılara veri sağlıyor.

Fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal durum takibi de yapan model, kullanıcıların stres seviyelerini analiz ederek rahatlatıcı nefes egzersizleri sunuyor ve duygusal zindelik takibi yapıyor.

CİHAZ 100'E YAKIN FARKLI EGZERSİZ MODUNU DESTEKLİYOR

Hareketli yaşamı benimseyenler için cihaz, yogadan kuvvet antrenmanlarına, ip atlamadan yüzmeye kadar 100'e yakın farklı egzersiz modunu destekliyor.

Cihazda ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcıları için itme hareketlerini ve yakılan kaloriyi hesaplayan özel bir erişilebilirlik modu da bulunuyor. Cihaz, hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarla tam uyumlu çalışıyor.

Öte yandan cihazın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 2 bin 299 lira olarak duyuruldu. Tanıtım dönemine özel kampanya başlatan şirket, 26 Nisan'a kadar geçerli olacak 300 lira değerindeki indirim kuponuyla cihazın 1999 liraya satın alınabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca tüketicilere satın alımlarda 3 ay vade farksız taksit seçeneği de sunuluyor.

Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı
Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı

Teknoloji

Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı

Huawei’in katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı herkesi şaşırttı!
Huawei’in katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı herkesi şaşırttı!

Teknoloji

Huawei’in katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı herkesi şaşırttı!

Dizüstü Gücü, Tablet Taşınabilirliği: Huawei’den Yeni Nesil Cihazlar
Dizüstü Gücü, Tablet Taşınabilirliği: Huawei’den Yeni Nesil Cihazlar

Teknoloji

Dizüstü Gücü, Tablet Taşınabilirliği: Huawei’den Yeni Nesil Cihazlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23