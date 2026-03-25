Özellikler arasında neler var neler: Yeni akıllı bileklik satışa çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mor ve siyah renk seçenekleriyle bugün itibarıyla raflardaki yerini alacak cihaz, sağlık takibi, iOS/Android uyumluluğu ve günlük kullanıma odaklanan şehirli tasarımıyla öne çıkıyor.

Cihaz, 8,99 milimetre inceliğiyle günlük hayatta kullanıcıya uyum sağlayan tasarımla gelirken, 1,62 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı barındırıyor. Ekran parlaklığının 1500 nite ulaşabilmesi, akıllı bilekliğin güneş ışığı altında da net kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Akıllı telefonlarla entegre çalışan cihaz, günlük iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, gelen arama ve mesaj bildirimlerini ekran üzerinden takip edebilirken, çağrı reddetme ve hazır mesajlarla yanıtlama gibi işlemleri doğrudan bileklik üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Cihaz ayrıca kamera deklanşörü kontrolü, takvim ve hava durumu gibi asistan özelliklerini de barındırıyor.

Sağlık takibi konusunda yeni yazılımsal özelliklerle desteklenen cihaz, uyku analizleri sunuyor. Uyku evrelerini ve uyku sırasındaki "Kalp Atış Hızı Değişkenliğini" (HRV) ölçen cihaz, "Uyku Nefes Farkındalığı" donanımı sayesinde uyku esnasındaki nefes kesintilerini algılayarak kullanıcılara veri sağlıyor.

Fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal durum takibi de yapan model, kullanıcıların stres seviyelerini analiz ederek rahatlatıcı nefes egzersizleri sunuyor ve duygusal zindelik takibi yapıyor.

CİHAZ 100'E YAKIN FARKLI EGZERSİZ MODUNU DESTEKLİYOR

Hareketli yaşamı benimseyenler için cihaz, yogadan kuvvet antrenmanlarına, ip atlamadan yüzmeye kadar 100'e yakın farklı egzersiz modunu destekliyor.

Cihazda ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcıları için itme hareketlerini ve yakılan kaloriyi hesaplayan özel bir erişilebilirlik modu da bulunuyor. Cihaz, hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarla tam uyumlu çalışıyor.

Öte yandan cihazın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 2 bin 299 lira olarak duyuruldu. Tanıtım dönemine özel kampanya başlatan şirket, 26 Nisan'a kadar geçerli olacak 300 lira değerindeki indirim kuponuyla cihazın 1999 liraya satın alınabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca tüketicilere satın alımlarda 3 ay vade farksız taksit seçeneği de sunuluyor.