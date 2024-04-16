Özel'in yeni imajı dikkat çekti: CHP'den sorumlu DEM'li Müdür stili

CHP Genel Müdürü Özgür Özel'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel müdürü Özgür Özel, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra iki ameliyat geçirdi. Ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olan Özel, son olarak saçlarını boyattı.

31 Mart'taki Yerel seçimler sürecinde, belediye başkan adaylarının yanında aktif bir şekilde sahalarda olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin ardından operasyonlar geçirmişti.

CHP lideri Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden operasyon geçirmişti. 7 ve 8 Nisan tarihinde ise, gözlerinden mercek ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyatmasıyla gündeme geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO