Özel'in seçim çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Genel başkanın nasıl seçileceği belli!
CHP’nin şaibeli kurultayının iptali sonrası mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in “CHP Genel Başkanını 2 milyon CHP üyesi seçsin” çağrısına cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP Genel Başkanını 2 milyon CHP üyesi seçsin" teklifiyle ilgili de konuştu. Kılıçdaroğlu, “Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanlarının seçilmesi, grup başkanvekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, delegelerin seçilmesi, Parti Meclisi'nin seçilmesi, hepsinin hukuk zemininde yapılması lazım.”
