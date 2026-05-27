Ebola Avrupa'da!
Ebola Avrupa'da!

İtalya’nın kuzeyinde Uganda’dan dönen 31 yaşındaki bir erkek ve 33 yaşındaki bir kadında yüksek ateş, bulantı, kusma ve bağırsak sorunları görülmesi üzerine Ebola şüphesiyle sağlık alarmı verildi.

Uganda'nın Bulgarograsso ve Lurate Caccivio bölgelerinden gelen İtalyan vatandaşlarının, aileleriyle birlikte Uganda’da kaldığı, ancak şu anda sadece ikisinin semptom gösterdiği belirtildi.

Şüpheli vakalar, yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar konusunda uzmanlaşmış Milano’daki Sacco Hastanesi’ne nakledildi.

 

Lombardiya Bölge Sağlık Bakanı Guido Bertolaso, "İki farklı aileden 7 İtalyan vatandaşı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda sınırına yakın bir bölgeden döndü. Üç ay boyunca gönüllü olarak yardım faaliyetlerinde bulundular. Dün gece bu vatandaşlardan ikisinde yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal ve hafif nörolojik semptomlar görüldü." açıklamasını yaptı.

Bertolaso, henüz Ebola tanısının kesinleşmediğini, test sonuçlarının beklediğini ve “sonuçların negatif çıkmasını umduklarını” söyledi.

Uzmanlar, semptomların beyin sıtması gibi diğer hastalıklara da işaret edebileceğini belirtiyor.

Ancak bölgenin Ebola riski yüksek olması nedeniyle tüm protokoller devreye sokuldu.

