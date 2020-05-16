  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

(Özel) Yok böyle bir dolandırıcılık...Bursa’dan Almanya’daki kadını dolandırdılar

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını ’hakkınızda Türkiye’de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2’si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:23:23 -
(Özel) Yok böyle bir dolandırıcılık...Bursa’dan Almanya’daki kadını dolandırdılar

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını ’hakkınızda Türkiye’de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2’si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcının kargo şirketinde yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alman vatandaşı olan R.D. isimli bayanın bir süredir Bursa’da bulunan kişiler tarafından telefonla dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.D. isimli kadının, Türkiye’de bulunan bir çağrı merkezinden telefonla arandığını, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları Alman kadına; "Türkiye’de hakkınızda soruşturma başlatıldı, bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para vermeniz gerekiyor." diyerek para talep ettikleri belirlendi.



Dolandırıcının yakalanma anı güvenlik kamerasında


Bu talepler doğrultusunda daha önce zarf içerisinde paraların kargo ile gönderildiğini ve son kargonun da Perşembe günü Bursa’ya geleceğini tespit eden ekipler, Asayiş Daire Başkanlığı ve Almanya’daki mevkidaşlarıyla yaptıkları koordineli çalışmayla, şüphelilerin parayı alacağı kargo şirketine giderek beklemeye geçti. Para dolu zarfı almak için kargo şirketine gelen Ö.B., zarfı alıp kargo şirketinden çıkar çıkmaz merdivenlerde başarılı bir operasyonla yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Ö.B.’nin aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda 12 bin Euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet Usb belleğe el konuldu. Ö.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



İfadesinde Alman vatandaşlarını arayanların kadın olduğunu itiraf etti


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., dolandırılan Alman vatandaşlarını Alman polisi olarak arayan kadınların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Bunun ardından kadınları yakalamak için harekete geçen ekipler, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınları yakaladı. Kadınların evlerinde yapılan aramalarda arama programı ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan USB bellek ve bu vatandaşları aradıkları laptop, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 Euro ele geçirildi.


Erkek cezaevine gönderildi kadınlara ev hapsi verildi


Ö.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınlara ev hapsi cezası verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı