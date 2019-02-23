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Özel yetenekli öğrenciler, uzay sorunlarını çözen robot tasarladı

Vanlı özel yetenekli öğrenciler, Bilim Kahramanı Derneği tarafından düzenlenen ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL’ (FIRST LEGO League) yarışması için uzay sorunlarını çözen bir robot tasarladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:40
Özel yetenekli öğrenciler, uzay sorunlarını çözen robot tasarladı

Vanlı özel yetenekli öğrenciler, Bilim Kahramanı Derneği tarafından düzenlenen ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL’ (FIRST LEGO League) yarışması için uzay sorunlarını çözen bir robot tasarladı.


Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinden (BİLSEM) 6 özel yetenekli öğrenci, yarışma koçları Betül Duran ile birlikte Kocaeli’nde Bilim Kahramanı Derneği tarafından düzenlenen ‘Uzay Serüveni’ temalı yarışmada tasarladıkları robotla "Yükselen Yıldızlar" ödülüne layık görüldü.


Van Yusuf Gökçenay BİLSEM’de 6 özel yetenekli çocuğun bir araya gelerek oluşturduğu LegoVan takımı, ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor / FLL’ yarışması için yaklaşık 4 ay boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Yarışma gereği uzaydaki herhangi bir soruna çözüm bulmak için çalışan öğrenciler, uzayda maden çıkarma, krater geçişi, bölgeden acil tahliye, mahsur kalmış astronot ve araçları kurtarma gibi görevleri yerine getiren bir robot tasarlamayı başardı. Tasarladıkları robotla yarışmaya Doğu Anadolu Bölgesi’nde giden tek takım olan LegoVan, jürilerden tam puan alarak "Yükselen Yıldızlar" ödülüne layık görüldü.


Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Yusuf Gökçenay BİLSEM Müdürü Refik Bayram, bütün öğrencilerinin özel yetenekli olduklarını belirtti. Özel yetenekli öğrencilere fırsat verildiği zaman büyük başarılar elde edileceğine dikkat çeken BİLSEM Müdürü Bayram, "Özel yetenekli öğrencilere fırsat sunulduğunda paha biçilmez eserler ortaya koyabilmektedirler. Öğrencilerimiz olağanüstü bir çalışma yaptı. Öğrencilerimiz 4 ay boyunca yarıyıl tatili de dahil özveriyle çalıştılar. Sergiledikleri olağanüstü çalışmalarla ortaya güzel bir eser çıkardılar" dedi.


Özel yetenekli öğrencilerinin son 3 yıldır endüstri 4.0, 3D yazılım ve yapay zeka konularında eğitim aldıklarını dile getiren Bayram, bu çalışmalar sonucunda oldukça özel eserler ortaya koyduklarını kaydetti.



"Güzel bir başarıyla döndük"


Yaklaşık 13 yıldır Van BİLSEM’de çalıştığını dile getiren eğitmen Betül Duran İnci ise, Van’da robotik eğitimlerini veren ilk kurumlardan bir tanesi olduklarını söyledi. Ekiplerinin ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor/ FLL’ robot yarışması için 4 aydır çalıştığını ifade eden İnci, "Çok ciddi paraların gittiği bir yarışma olduğu için doğu bölgesinde ne yazık ki çok fazla takım katılamıyor. Bu yüzden biz maddi şartları zorlayarak bu tür yarışmalara gitmeye çalışıyoruz. Sonunda da çok güzel bir başarıyla döndük ve bunun için de gururluyuz. Bu anlamda yoğun çalışan ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Takımımız uzayda sera konusunu çözmeye çalıştı"


Yarışmaların 15 yıldır yapıldığını, ancak Van olarak ilk kez katıldıklarını ve ödülle döndüklerini söyleyen İnci, "Almış olduğumuz ‘Uzay Serüveni’ isimli tema seti üzerinde takımımız, var olan 20 görevi yapmaya çalıştı. Bu görevler 3 ana aşamada oluşuyordu. Bunlar; birincisi öz değerler, ikincisi proje ve üçüncüsü ise robotun çalışmasıydı. Öz değerler, çocukların takım ruhuyla çalışmasıydı. Proje, uzayda herhangi bir soruna çözüm bulmaktı. Takımımız uzayda sera konusunu çözmeye çalıştı. Uzayda astronotların beslenmesi ciddi bir problem olduğu için buna yoğunlaşmayı uygun gördük. Orada alanında uzman Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu jürilerin önünde sundular. Jüri 3 alanda da en iyi takıma ödül verdi. Biz de sunumumuzu yaptık ve güzel bir başarıyla geri döndük" ifadelerini kaydetti.



"Robotumuz tasarım olarak çok beğenildi"


Yarışmaya Doğu Anadolu Bölgesinden giden ilk takım oldukları için oradaki uzmanların bundan sonra düzenlenen yarışmalara katılmaları konusunda kendilerine tavsiyelerde bulunduklarına dikkat çeken Takım Kaptanı Ahmet Mert Kelemençe de, "Jüriler tarafından robotumuz tasarım olarak çok beğenildi. Robotumuz pistteki görevlere göre çıkarıp takılabilen modüllerle çalışıyor. Gerçek hayattaki sorunların piste aktarılmış halleri var. Bu görevde tasarladığımız robotumuz; uzayda maden çıkarma, krater geçişi, mahsur kalmış astronot ve araçları kurtarma, bölgeden acil tahliye gibi görevleri yerine getirdi" dedi.



"Türkiye’deki kız çocuklara ilham olduk"


Takım üyelerinden Eylül Çelik ise, yarışmaya doğu bölgesinden giden bir takım olarak başaracaklarına inanmadıklarını söyledi. İlk kez katıldıkları yarışmada bir ödülle döndükleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "Özellikle doğudaki kız çocukları robotik ve mekatronik türü mühendislikle alakalı konulara pek yönelemiyorlar. Ancak takımda olan 3 kız olarak bunu başarabildik. Bu anlamda Türkiye’deki kız çocuklarına ilham olduk" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:40
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