(Özel) Yabani bademler milyonlar kazandıracak

Gıda endüstrisinden ilaç ve kozmetik endüstrisine kadar birçok kullanım alanı olan badem şimdi orman köylüsünün yüzünü güldürecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı üzerine harekete geçen Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Alaşehir ilçesindeki yaklaşık 8 bin dönüm alan üzerinde yayılan yaban bademi ve ahlat ağaçlarını budayıp, aşılayarak orman köylüsüne 20 milyon TL gelir sağlayacak projeyi hayata geçirecek.

Manisa’nın Alaşehir İlçesi Çarıktekke, Serinyayla, Caberfakıllı, Işıklar ve Selce mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanlarda toplam 8 bin dekarda yayılış gösteren badem ağaçları, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından rehabilite edilecek. Gıda endüstrisinden ilaç ve kozmetik endüstrisine kadar birçok kullanım alanı olan badem şimdi orman köylüsünün yüzünü güldürecek. Yapılacak çalışmayla 8 bin dekar alanda yıllık 2 bin ton ila 10 bin ton üretim hedeflenirken yörede özellikle geçim kaynağı hayvancılık olan orman köylüsünün ise 20 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.

Çalışmalar ekosistem korunarak yapılacak

Projenin yürütüleceği mahallelerde mahalle muhtarlarıyla birlikte alan gezisi yaparak yabani badem ağaçlarının nasıl ekonomiye kazandırılacağını anlatan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, misyonları gereği çalışmalarının temelinde öncelikle ekosistemlerin korunması prensibinin yer aldığını söyledi.

8 bin dönümlük arazide badem ve ahlat ağaçlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Özdemir, "Bölgemizde doğal badem ağaçlarıyla karşılaştık. 8 bin dönümlük bir arazi. Tabi yıllar öncesinde hayvan baskısı sebebiyle çalılaşmış, kötüleşmiş badem ağaçları var. Biz bu badem ağaçlarını rehabilite ederek ekonomiye kazandırma düşüncemiz var. Hem yöre halkına belli bir miktar burada ekonomik girdi sağlanacak. Bunların bakımları, budanmasıyla böyle bir kendilerine girdi sağlayacağız. Hem de bu ürünün pazarlanmasıyla ilgili çalışmamız olacak. Tabi bu sahalar atıl durumdaydı. Sadece eko sistem içerisinde kuşların böceklerin faydalandığı bir bitki türüyken biz bunu tüm insanlığa kazandırmayı planlıyoruz. İlk aşamamız bu sene 2019 yılıyla birlikte seçtiğimiz bu bölgede sahamızın ilk olarak kış ayıyla birlikte bakımlarını, dal ve meyve budamasına yönelik bakımlarını yapacağız. İnsanlara doğaya herhangi bir zarar vermeden tam tersi buradaki çeşitliliği arttırma prensibiyle çalışmaktayız. Bu çerçevede bu budadığımız ağaçların bir kısmını meyvelerinin daha verimli, daha kaliteli olmasını sağlayıp doğal meyve üretimini sağlayacağız" diye konuştu.

"20 milyon TL gibi bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz"

Orman mahallelerini geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Özdemir, "Burada ana amacımız hem orman köylümüzü geliştirmek. Yaptığımız minimum basit bir rakama göre biz bu havzadan 20 milyon TL gibi bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Doğal badem karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının tedavisinde, cilt, yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde, bağırsak rahatsızlıklarında çok büyük bir rol oynamakta. Pazarı olan, değeri olan bir ürün. Neden bunu dağda yalnız bırakalım? Biz bunu ekonomiye kazandıracağız" dedi.

"Markalaştırırız ve yöre halkını zenginleştiririz"

Önümüzdeki yıl bahar aylarında ilçe mahallelerinin katılımıyla festival düzenlemeyi düşündüklerini söyleyen Özdemir, "Burada her sene bahar aylarında ’Badem Festivali’ düzenleyeceğiz. 23 Nisan hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız olsun hem de Alaşehir ilçemizde mahallelerimizin katılımıyla 1. Badem Festivali’ni burada düzenleyebiliriz. İhracat yapan firmaları, araştırmacıların dikkatini çekebiliriz. Buraya yatırımlar gelir ve biz bu ürünümüzü ekonomiye kazandırarak yurt dışına ihraç eder hale geliriz. Markalaştırırız ve yöre halkını zenginleştiririz. Gönül rahatlığıyla da görevimizi yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Mahallelerimizde bu sahaların rehabilitasyonuna başlayacağız"

Mahallelere 20 milyon TL’lik gelir elde etme hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Alaşehir Orman İşletme Şefi Yakup Ulu "Doğal badem ve ahlat çalılarının ıslahı yapılarak öncelikle budama ve aşılama faaliyetleriyle buradaki 8 bin dönüm arazinin rehabilitasyonunu tamamlayarak 20 milyon TL’lik bir hedef hayaliyle yola çıktık. 5 mahalle muhtarımızla beraber bunun projesini oluşturduk. Mahallelerimizde bu sahaların rehabilitasyonuna başlayacağız" dedi.

Projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Selce Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca "Bu doğal bademlerin aşılanarak, geliştirilerek ekonomiye katkı sağlanacağını öğrendik. Bizim mahallelerimize katkı sağlanmasını memnuniyetle karşıladık. Bizim mahallelerimiz gelişir, katkı sağlar" diye konuşurken, Caberfakıllı Mahalle Muhtarı Mehmet Oğuz "Bizim bu bölgede bulunan ahlat ve badem ağaçları aşılanarak köylüye bir girdi sağlanması için hazırlanan projede biz de yardımcı olacağız. İnşallah hayırlı olur" dedi. Selce Mahallesi vatandaşlarından Nail Karakuş ise "Coğrafyamız biraz bozuk olduğundan dolayı buradaki ağaçları canlandırmak istenmiş. Şeflerimizin ve müdürlerimizin yardımıyla budama işlemlerini gerçekleştireceğiz. İlerisi için farklı ve güzel bir gelir hesabı yapılmış" ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili mahalle muhtarlarına bilgi veren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, badem ağaçlarının budanması ve bakımlarını uygulamalı olarak da muhtarlara anlattı. Öte yandan ürünün faydalarını muhtarlara anlatan Özdemir, ürünü ihracata yönelik hazırlanması hedefinde bulunduklarını söyledi.