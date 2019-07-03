0553 313 94 23

(Özel) Volksvagen Teknosab’a yatırım yapabilir

Türkiye, Volksvagen grubunun yapacağı yeni yatırımı konuşurken, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, ileri teknolojili yatırım hedefleyen yerel ve uluslararası dünya markalarıyla görüşme yaptıklarını belirterek, "Alman otomotiv devi Volksvagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve Teknosab’daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
(Özel) Volksvagen Teknosab’a yatırım yapabilir

Türkiye, Volksvagen grubunun yapacağı yeni yatırımı konuşurken, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, ileri teknolojili yatırım hedefleyen yerel ve uluslararası dünya markalarıyla görüşme yaptıklarını belirterek, "Alman otomotiv devi Volksvagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve Teknosab’daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası yatırımcılara yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomi gündemine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk 6 ayında ulaşılan rekor ihracat rakamının Türkiye’nin hedeflerine olan inancını kuvvetlendirdiğini belirten Burkay, "Seçim gündeminin geride kalmasının ardından Türkiye’miz yeni bir fırsat döneminin eşiğinde bulunuyor. Bu moral verici ihracat başarısının yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 Zirvesi’nde başta ABD olmak üzere dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerde yakalanan işbirliği iklimi uluslararası alanda elimizi güçlendirdi. Diğer taraftan FED’in finansal genişlemeye yönelik adımları da Türkiye için yeni yatırımların habercisi niteliğindedir" dedi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerin Türkiye’nin yatırım, üretim ve ihracat merkezi Bursa için de çok değerli olduğunun altını çizdi.


"Teknosab yeni yatırımlar için cazibe merkezi"


Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana finansal piyasalardan başlayarak reel sektörü olumsuz etkileyen gelişmelere de temas eden İbrahim Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin büyük gayretleriyle birlikte iş dünyamızın üretim, yatırım ve ihracat kararlılığıyla çok kritik virajları geride bıraktığımıza inanıyorum. Seçim sürecinin ardından belirsizliklerin ortadan kalktığı, ekonomik reformlarla kalkınma hedeflerine daha hızlı ilerleyeceğimiz bir dönem başladı. Bununla birlikte özellikle uluslararası arenadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler de yeni bir yatırım rüzgarının sinyallerini veriyor. Bursa iş dünyası olarak bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle TEKNOSAB gibi global ölçekte dikkat çeken yatırımları tamamlamamızve yenilerine de adım atmamız gerektiğinin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği TEKNOSAB’da ileri teknolojili yatırım hedefleyen yerel ve uluslarası dünya markalarıyla yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Alman otomotiv devi Wolksvagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve TEKNOSAB’daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası yatırımcılara yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gerek üretim altyapısı, gerek nitelikli insan kaynağı gerekse de lojistik avantajlarıyla Bursamız yatırımcısına kazandırmaya ve kentimiz ülke kalkınmasının liderliğini üstlenmeyi sürdürecektir.” diye konuştu.


Teknosab hakkında


Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Türkiye’nin ‘Mega Endüstri Bölgeleri’ projesinin öncüsü olmaya hazırlanıyor. TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa’da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. TEKNOSAB, toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçiyor.


Bursa TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi); konum olarak; Bursa kent merkezinin yaklaşık 30 kilometre batısında, Bursa-Karacabey Karayolunun yaklaşık 2,5 km kuzeyinde, yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolunun güneyine teğet, projesi devam eden Zetinbağı-Mudanya il yolunun üzerinde, ihale sürecinde olan ve sadece yolcu taşıyabilen YHT hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabildiği 200 km/h hıza uygun çift hatlı Bursa-Bandırma Hızlı Tren Projesi’nin hemen güneyinde, Bandırma Limanına 74 km ve Gemlik Limanına 50 km mesafede yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Türkiye'ye sataşan Hafter güçleri için Libya'da rüzgar tersine döndü
    1. GRAFİKLİ - Türkiye'ye sataşan Hafter..
    2. Hasan Kartal: "Galatasaray’ın Vedat..
    3. KOP Bölgesinin fideleri Meram’da..
    4. Enflasyon son bir yılın en düşüğüne..
    5. Bagaj kapağının çarpması ile nehre..
    6. Feci kazada 4 cenaze 3 tabut
    7. İzmit’te ihtiyaç sahiplerine düğün..
    8. İmamoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret
    9. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Kulübü..
    10. Çöpte bulunan ceset parçalarıyla..
    11. Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret..
    12. Schalke'de Ozan Kabak şoku! Yeni..
    13. Madımak olaylarında ölenlere İzmir’de..
    14. Engelli bireyler, üreterek kazanacak
    15. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    16. TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje..
    17. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    18. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    19. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    20. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    21. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    22. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    23. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    24. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    25. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    26. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    27. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    28. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    29. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    30. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz