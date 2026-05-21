Özel Türkiye'yi İngilizlere şikâyet etmişti! Nacar: CHP’liler Özel’in Türkiye'yi sık sık İngilizlere şikâyet etmesini takibe almalılar

CHP Genel Başkanı şikâyete gerekçe olarak da, 'otoriter'likle suçladığı Erdoğan yönetiminde, muhalefet temsilcilerinin medya eliyle hedef gösterilerek yargılandıklarını ve İmamoğlu'nun da asılsız iddialarla hapiste tutulduğunu söyledi.

“CUMHURİYET'İ KURDUĞUNU İDDİA EDEN CHP'NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKAR MISINIZ?”

CHP Liderinin Türkiye’yi İngilizlere şikâyetine tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, “Özel, geçtiğimiz aylarda da BBC'ye konuşmuş ve ‘Terk edilmiş hissediyoruz. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti’ diyerek, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a sitem etmişti. Bilindiği gibi, Ortadoğu politikaları konusunda İngiltere, ABD ve İsrail lobileri müşterek hareket ederler. Tayyip Erdoğan'dan da çok rahatsız olan işte bu lobiler, iktidar alternatifi Ana Muhalefet Partisi CHP ile de yakından ilgilenirler. Onun içindir ki, yerli duruşu olan Baykal, bir FETÖ operasyonu ile devre dışı bırakılırken; 'Türkiye sosyolojisi açısından bir ümit vadetmeyen Alevi Kılıçdaroğlu da, organize ettikleri bir İmamoğlu entrikasıyla tasfiye edildi. Bilindiği gibi yine bu İmamoğlu, bir kış günü İstanbullular karla mücadele ederken, MI6'in bilgisi dahilinde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott'u, bir balık yemeğine davet etmişti. Bence, ulusalcı CHP'liler, Ekrem İmamoğlu'nun izinden giden Özgür Özel'in, Türkiye'yi sık sık İngilizlere şikâyet etmesini yakından takibe almalılar. Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden CHP'nin, düştüğü duruma bir bakar mısınız?” görüşünü dile getirdi.