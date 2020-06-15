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Kültür - Sanat

Özel tiyatrolara yeni teşvikler

"Kültür Girişimi Belgesi" edinme süreci “Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:20:07 -
Özel tiyatrolara yeni teşvikler

"Kültür Girişimi Belgesi" edinme süreci “Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldı. Değişikliklerle hem yatırım hem de işletme aşamasında salonu olan özel tiyatrolara; sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi, doğalgaz ve elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden indirim ile bulunduğu yörenin en düşük tarifesinden su tüketim bedeli ödemeyi içeren destekler tanındı.


Özel tiyatroların güncel ihtiyaçlarına göre yenilenen, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü açan "Kültür Girişimi Belgesi" edinme süreci “Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldı. Belgelendirilme sürecine yönelik ilke ve esasların belirlenerek, asgari niteliklerin tespit edildiği değişikliklerle hem yatırım hem de işletme aşamasında salonu olan özel tiyatrolara; sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi, doğalgaz ve elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden indirim ile bulunduğu yörenin en düşük tarifesinden su tüketim bedeli ödemeyi içeren destekler tanındı.


Salonu olan özel tiyatroların gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği teşvikler ile özel tiyatroların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.

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