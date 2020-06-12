Özel tiyatrolara destek başvuruları 1 Temmuz’da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatroların projelerine 2020-2021 sanat sezonunda yapacağı yardımlar için başvurular 1 Temmuz’da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolara destek başvurularının 1 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. E-devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular 31 Temmuz’a kadar sürecek.

Bakanlık, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları için verilen sanatçı tanıtım kartına sahip ‘geleneksel’ kategorideki kişilerin de desteklerini arttırarak devam ettirecek. Özel tiyatrolara destek miktarlarının ve destek üst limitlerinin arttırılmasıyla hem izleyicilerin daha nitelikli oyunlarla buluşması hem çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha üst seviyeye taşınması hem de oyuna ilişkin telif gibi hak sahiplerine yapılan ödemelerin artması sağlayacak.

Değişen yönetmelikle destekler arttı

Günün koşulları ve sektörden gelen talepler göz önünde bulundurularak geçtiğimiz Mayıs ayında ‘Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te birtakım düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ile özel tiyatrolar kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye teşvik edilmiş, sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilmişti. Sektör çalışanlarının haklarının ön plana çıkarıldığı değişiklikle, başvuru tarihleri öne çekilmiş yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması planlanmıştı. Ayrıca, yönetmelikteki yardım miktarlarının üst limitleri yaklaşık iki katına, yardım oranlarının üst limiti de yüzde 70’e çıkarıldı.