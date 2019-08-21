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(ÖZEL) Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgasındaki 18 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’da beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince iki aile arasında çıkan meydan kavgasında tutuklu 18 şahıs, emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
(ÖZEL) Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgasındaki 18 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’da beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince iki aile arasında çıkan meydan kavgasında tutuklu 18 şahıs, emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O.(20) ile S.O’ya(17),küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı. Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O.’yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı. Geçtiğimiz hafta iki aile arasında yaşanan tartışma komşuların araya girmesiyle tatlıya bağlandı fakat önceki gün kız tarafı, O.O.’nun ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığı silahla havaya ateş ederek dağıttı. Sağlık ekipleri 1’i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı.


Adeta meydan savaşının yaşandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 18 şahıs, karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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