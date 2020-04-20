  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Sultangazi’de PTT ve banka önlerinde yoğunluk

Sultangazi’de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan yardımları almak isteyen vatandaşlar PTT ve banka önlerinde yoğunluk oluşturdu.

2020-04-20 18:07:58 -
(Özel) Sultangazi’de PTT ve banka önlerinde yoğunluk

Sultangazi’de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan yardımları almak isteyen vatandaşlar PTT ve banka önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri vatandaşlara ‘sosyal mesafe’ kuralına uymaları yönünde uyarıda bulundu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan nakdi yardımları almak için PTT ve banka önlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde sabah saatlerinde PTT ve banka önlerinde toplanan vatandaşları, polis ekipleri ‘sosyal mesafe’ kuralına uymaları yönünde uyardı. Yapılan yardımları almak ve bankaların ertelemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyup sırayla içeri girdi. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından işlem yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı