Özel sporcuların gözü Antalya'da olacak





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Dünya Down Sendromlular Spor Oyunları'nın (Trisome 2020 Oyunları) Türkiye'de düzenlenecek olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunların 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini belirterek, "Dünyada ilk kez İtalya'da organize edilen oyunların ikincisi ülkemizde yapılacak. Bu ülkemiz için gurur verici bir gelişmedir." dedi.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin talip olduğu oyunları Türkiye'ye verilmesinin önemli bir adım olduğunu anlatan Aydın, "Fransa, Hollanda, Polonya, Almanya ve Portekiz gibi ülkelerin talip olduğu oyunlar Türkiye'de organize edilecek. Oyunların açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dünyadaki 100 ülkeden, bin 500 sporcunun katılımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli çocukları kucaklaması ve onları evlerinden çıkarmasının dünyada büyük bir etki yaptığına dikkati çeken başkan Aydın, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk kez İtalya da organize edilen oyunların ikincisi ülkemizde yapılacak. Bu ülkemiz için gurur verici bir gelişmedir. Son yıllarda ülkemizdeki özel sporcular Avrupa ve dünya şampiyonalarında zirve yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın engelli kardeşlerimizi kucaklayarak, onları evlerden çıkarması spor alanlarıyla buluşturması dünya tarafından takdirle karşılandı. Bunun sonucunda da bu dev organizasyon ülkemize verildi."





- "Başarılı bir şekilde bu oyunları yapacağız"





Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın, düzenleyecekleri oyunların, Türkiye'nin güvenli ve güçlü bir ülke olduğunun kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Antalya'daki organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasında yanında yer alan tüm paydaşlarına teşekkür eder Aydın, "Böyle büyük bir olimpiyatı ülkemize kazandırdığımız için bütün yol arkadaşlarıma, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Geoff Smedley ile Antalya'da oyunların startını verdiklerini ifade eden Aydın, "İnşallah dünyanın dört bir yanından gelen down sendromlu özel sporcularımızı Türk misafirperverliğiyle karşılayarak, başarılı bir şekilde bu oyunları yapacağız. Bu oyunlar, dünyada ülkemizin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu göstermiş olacak." diyerek sözlerini tamamladı.



















