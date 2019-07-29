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Özel Sporcular IPC Gençler Dünya Atletizm Şampiyonası için İsviçre’ye gitti

Burhaniye ilçesinde, Özel sporcular, Uluslararası Paralimpik Komite tarafından 20 Temmuz-04 Ağustos tarihlerinde İsviçre Notvil Şehrinde organize edilecek olan 2019 Yılı IPC Paraatletizm Gençler Dünya Şampiyonasına katılıyorlar.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
Özel Sporcular IPC Gençler Dünya Atletizm Şampiyonası için İsviçre’ye gitti

Burhaniye ilçesinde, Özel sporcular, Uluslararası Paralimpik Komite tarafından 20 Temmuz-04 Ağustos tarihlerinde İsviçre Notvil Şehrinde organize edilecek olan 2019 Yılı IPC Paraatletizm Gençler Dünya Şampiyonasına katılıyorlar. Türkiye’yi, Kafile Başkanı Ensar Kurt, Antrenörler; Aytunç Göz, İdris Güleç, Deniz Erenoğlu, Sinem Yıldırım’ın öncülüğünde, Oğuz Türker, Sevim Demircan, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Eda Yıldırım ve Fatma Damla Altın temsil edecek.


Şampiyona seyahati öncesi İstanbul Hava Limanında bir açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt; ”Amacımız Dünya Şampiyonlukları kazanmak ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için sporcularımıza güveniyorum. İnşallah çok iyi derecelerde döneceğimize inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
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