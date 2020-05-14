(Özel) Sosyal mesafeye uymayan motosikletli ve arkadaşı ölümden döndü

Kağıthane’de sosyal mesafe kuralına uyulmadan 2 kişinin bindiği motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken olayı gören bir vatandaş, “Kirpi gibi yuvarlandılar, çok takla attılar” dedi.

Kaza, dün sabah saat 10.45 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından sürüklenmeye başladı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi motosikletten düşerek onlarca aracın geçtiği yola savruldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı görülen iki kişiyi fark eden vatandaşlar yanlarına gelerek onları yolun kenarına taşıdı. Vatandaşların ihbarıyla sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

“Kirpi gibi yuvarlanıyorlardı, çok takla attılar”

Kazayı anbean gördüğünü söyleyen Mehmet Rauf Çelik , “Yolun karşısında, sulama yapıyordum. Sonra bir ses geldi, bir baktım ikisi de kirpi gibi yuvarlanıyordu. İkisi de aynı motor üzerindeydi. Sanki fren yapmış gibiydi, etrafında başka araç da yoktu. Önce ortadaki çimlerin üzerine çıktılar, sür’atliydiler bu yüzden motor takla attı ve ikisi de yuvarlanarak asfaltın üzerine düştü. Bakınız bu arkadaş çok takla atmış mesela. Allah’a çok şükür, şu an durumları iyi gözüküyor ama ikisi de çok aşırı bir darbe yedi, çok takla attılar” dedi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.