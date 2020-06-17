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Aktüel

(Özel) Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkıştı Esra Erol ikna etti

Bahçelievler’de bir elektrik direğine çıkan ve saatlerce orda bekleyip sosyal medyada canlı yayın yapan şahsı, olay yerine gelen Esra Erol ikna etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:59:52 -
(Özel) Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkıştı Esra Erol ikna etti

Bahçelievler’de bir elektrik direğine çıkan ve saatlerce orda bekleyip sosyal medyada canlı yayın yapan şahsı, olay yerine gelen Esra Erol ikna etti.


Bahçelievler, Yenibosna Ladin Sokak’ta bulunan bir elektrik direğine çıkan Ömer K. isimli bir şahıs çocuğunun zorla elinde alındığını iddia ederek yaklaşık 10 saat boyunca bekledi. Ömer K. aynı zamanda sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuğunun zorla elinde alındığını söyledi. Çevre bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ve itfaiye de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekledi.


Esra Erol ikna etti


Yapılan uzun uğraşlar sonucu şahıs ikna olmayınca olay yerine televizyon sunucusu Esra Erol geldi. Esra Erol’un ikna çabalarına sonuç vererek şahıs çıktığı elektrik direğinden itfaiye yardımıyla indirildi. Esra Erol bir süre şahısla konuştuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Direkten indirilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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