  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Sokağa çıkma izninde annesinin mezarını ziyaret etti

Pendik’te bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ilk olarak annesinin kabrini ziyaret ederek, Anneler Günü’nde dua etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:37:03 -
(Özel) Sokağa çıkma izninde annesinin mezarını ziyaret etti

Pendik’te bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ilk olarak annesinin kabrini ziyaret ederek, Anneler Günü’nde dua etti.


4 saatlik sokağa çıkma iznini değerlendiren 74 yaşındaki Mustafa Özkarakaşoğlu, Anneler Günü nedeniyle annesinin Pendik Dolayoba’daki kabrini ziyaret etti. 2 aydır sokağa çıkmayan Özkarakaşoğlu, annesinin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Özkarakaşoğlu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. 60 gündür içerideydim. 60 gündür annemi ziyaret etmemiştim. Anneler Günü de bugün hem hava da aldık. Çok şükür bugünümüze, Allah razı olsun. Muhtarımı aradım sağ olsun muhtarım getirdi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı