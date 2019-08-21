Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azaldı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azalarak 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara düştü. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.
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