Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azalarak 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara düştü. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.