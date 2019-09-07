0553 313 94 23

(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Atlas Şimşek, büyük bir yardımseverliğe imza attı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Atlas Şimşek, büyük bir yardımseverliğe imza attı. Oyuncak, kitap ve dergilerini satışa çıkaran Şimşek, elde ettiği geliri ihtiyaç sahiplerine verecek. Şimşek’in annesi Aslı Şimşek, "Oğlumun bu fikrine Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgazlılar sahip çıktı. Kazandığımız parayı ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi için Lüleburgaz Belediyesi’ne vereceğiz" dedi.


Lüleburgazlı Şimşek ailesinin küçük üyesi 7 yaşındaki Atlas Şimşek, televizyondan çevresinden gördüğü ihtiyaç sahibi insanların durumundan etkilenerek, yaşından büyük bir yardımseverliğe kalkıştı. Şimşek, çok sevdiği oyuncak, kitap ve dergilerini satarak, bunlardan elde ettiği kazancı ihtiyaç sahiplerine verme kararı aldı.


Belediyeye dilekçeli başvuru


Kongre Meydanı’nda tezgah açıp oyuncak satabilmek için izin alma bilincinde olan Şimşek, bu doğrultuda annesiyle birlikte Lüleburgaz Belediyesi’nin yolunu tuttu. Şimşek, burada kendi el yazısıyla yazdığı dilekçeyi Lüleburgaz Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Dilekçeyi teslim alan zabıta müdürü Raif Bıyıktaş, Atlas’ın bu güzel düşüncesinden etkilenerek konuyu Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’ye aktardı. Gerenli de büyüklerin bile genelde düşünmediği bir konuyu düşünen Atlas’a destek olunması için talimat verdi. Talimat doğrultusunda Atlas’ın Kongre Meydanı’nda malzemelerini rahatça satabilmesi için belediye tarafından masa ve sandalye temin edildi. Belediyenin desteğiyle birlikte minik Atlas, ürünlerini rahatça satmaya başladı.


“Kendi fikriydi”


Anne Aslı Şimşek, "Oğlumun kendi fikriydi. Bize fikrini aktardı. Biz de beğendik. Bunun için önce işi resmiyete dökmemiz gerektiğini söyledik. Dilekçe örneğini gösterdik. Dilekçeyi yazdı. Biz de bunu belediyeye götürdük. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş oğlumun bu düşüncesini çok beğendi. Bu konu hakkında belediye bize masa ve sandalye desteğinde bulundu. Ürünlerimiz neredeyse azaldı. Satışlar çok yüksek. Lüleburgazlılar çok ilgi gösteriyor. Burada dergileri, kitapları ve oyuncaklarını satıyoruz" dedi. Atlas da, çok uzun süredir ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi planladığını söyleyerek, "Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Dışarıda olan, parası olmayan insanlara yardım etmek istiyorum. İleride otelci ya da teknoloji alanında çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimizin dilinden eğitim
    1. Peygamberimizin dilinden eğitim
    2. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    3. Sezonu başkanla açtılar
    4. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    5. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    6. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    7. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    8. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    9. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    10. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    11. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    12. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    13. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    14. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    15. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    16. İstanbul'da korkutan yangın!
    17. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    18. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    19. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    20. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    21. HDP binası önündeki annelere destek..
    22. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    23. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    24. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    25. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    26. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    27. Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla..
    28. Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı..
    29. Sakarya’da römorktan düşen şahıs..
    30. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...