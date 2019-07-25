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(Özel) Ölüme terk edilen kaplumbağayı hayata döndürdüler

Balıkesir’de hayvansever bir kadının yolda bulduğu kabuğu kırılmış kaplumbağa, Büyükşehir Belediyesi Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde kelepçe ile atel uygulanarak tekrar hayata döndürüldü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
(Özel) Ölüme terk edilen kaplumbağayı hayata döndürdüler

Balıkesir’de hayvansever bir kadının yolda bulduğu kabuğu kırılmış kaplumbağa, Büyükşehir Belediyesi Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde kelepçe ile atel uygulanarak tekrar hayata döndürüldü.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekipleri, hayvansever Makbule Ayral Oğuzkut’ın ihbarı ile trafik kazası geçirmiş ve ölüme terk edilmiş kaplumbağaya sahip çıktı. Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde bulunan ve ekipler tarafından alınarak bakımevine getirilen kaplumbağa, Veteriner Hekim Oğuz Erçel tarafından tekrar hayata döndürüldü. Erçel, kabuğu kırılmış hayvana kelepçelerden atel uygulaması yaparak tedavisini gerçekleştirdi.


Her gün onlarca hayvanı tedavi ettiklerini ve birçoğunu yeniden hayata bağlayıp sahiplendirdiklerini belirten Veteriner Hekim Oğuz Erçel, "Bu gördüğümüz arkadaş bize Pazartesi ihbar üzerine akşam saatlerinde geldi. Geldiğinde yaralıydı. Yaptığımız ilk muayenede kabuğunda 4 ya da 5 yerinde tahmini olarak çatlaklar gördük. Böyle bir vaka ile ilk defa karşılaştık. Daha önce böyle bir tecrübemiz olmamıştı. Veteriner hekim arkadaşlarla istişare ettik ne yapabiliriz, nasıl bir tedavi uygulayabiliriz diye. Sonuç olarak kelepçelerden bir atel uygulaması gerçekleştirdik kaplumbağa için. Yara kabukları açıkta olduğu için iyileşme mümkün olmayacaktı. Biz kelepçelerle bu yara kabuklarını birbirine tekrar koyup merhem ve çeşitli tedavilerle iyileşmesini sağlayacağız. Ne zaman ki kabuk kaynadıktan ve tekrar atelleri aldıktan sonra inşallah kaplumbağa arkadaşımız hayatına sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.


Yaralı kaplumbağayı sokakta bulup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber veren Makbule Ayral Oğuzkut ise, "Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde gezerken sağlık ocağının orada bu kaplumbağayı gördüm. Muhtemelen trafik kazası geçirmiş. Büyükşehir ekiplerini çağırdım. Sağ olsunlar gelip aldılar. Barınağımıza geldi. Şu anda tedavisi de başladı. Durumu iyiye gidiyor, inşallah daha da düzelecek umuyorum" şeklinde konuştu.


Durumu her geçen gün iyiye giden kaplumbağa için barınağın bahçesinde özel bir alan oluşturuldu. Veteriner Hekim Oğuz Erçel, hayvanı sık sık kontrol ederek bir an önce doğaya salmak için bekliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
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