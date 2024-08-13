Özel okullarda servis ücreti dudak uçuklatıyor!

Yeni eğitim-öğretim yılı için servis ücretlerinin "en kısa mesafe 23 bin lira" olarak belirlenmesine rağmen, bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı 70 bin liralara kadar çıkardı.

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira. Ancak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.

Birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.

'Güvenlik sorunu nedeniyle rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz'

Servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. NTV'nin haberine göre şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler.

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İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, UKOME kararında özel bir hizmet verilmesi durumunda özel ücret alınacağını kararını sözlerine ekleyip "Biz hep şunu söyledik. Fiyatı aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlayın. Bu tur şirketleri ve okullar benim meslektaşımı çalıştırıyor." dedi.

Ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz." diye konuştu.