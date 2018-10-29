Özel okuldan skandal sergi!

Trabzon'da bulunan Özel Candan Koleji'nin bir AVM'de düzenlediği sergide skandal resimlere yer verildi. Öğrencilere çizdirilen resimlerde Çarşaf-ı Şerif gericilik olarak gösterilirken başın açık olması medeniyet olarak sergilendi. Görenler tarafından tepkiyle karşılanan sergiyi çok sayıda vatandaş Milli eğitim Bakanlığına şikayet etti.



İşte o skandal fotoğraflar;













