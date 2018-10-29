Özel okuldan skandal sergi!
Trabzon'da bulunan Özel Candan Koleji'nin birAVM'de düzenlediği çarşafı gericilik olarak gösteren skandal sergi vatandaşların tepkisi çekti.29 Ekim 2018 Pazartesi 16:46
Trabzon'da bulunan Özel Candan Koleji'nin bir AVM'de düzenlediği sergide skandal resimlere yer verildi. Öğrencilere çizdirilen resimlerde Çarşaf-ı Şerif gericilik olarak gösterilirken başın açık olması medeniyet olarak sergilendi. Görenler tarafından tepkiyle karşılanan sergiyi çok sayıda vatandaş Milli eğitim Bakanlığına şikayet etti.
İşte o skandal fotoğraflar;
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