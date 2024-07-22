Özel okul ücretleri tıpkı kiralar gibi! Artık altından kalkmak mümkün değil

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü, özel okul ücretlerinin kiralar gibi hızla arttığını ifade etti. Güçlü, velilerin bu artışlar karşısında zor durumda kaldığını belirtti. Ayrıca, özel okulların ticarethane mantığıyla yönetilmesinin ve öğretmenlerin düşük maaşlarla çalıştırılmasının etik olmadığını vurgulayan Abbas Güçlü, eğitim sektöründeki adaletsizliklere dikkat çekti. Güçlü, özetle şunları kaydetti:

"Çocuk okutmak öylesine bir yük haline geldi ki altından kalkmak mümkün değil. Hele ki özel okullarda! Öğrenim ücretleri tıpkı kiralar gibi. Dur durak bilmiyor. Ne bir kural var ne de açıklanan tavsiye kararlarına uyan. Kiminle konuşsanız herkes kendine göre haklı. Veliler, özellikle de beyaz yakalılar bir aldıkları zamma bakıyor, bir de öğrenim ücretlerine gelen artışa, içinden çıkmaları, bu yükün altından kalkmaları mümkün değil!

“Parası olmayan çocuğunu özellere göndermesin” demek en ironik olanı!

* Sınıftan sınıfa değişen öğrenim ücreti mi olur?

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* Yüzde 200’lere varan zamma seyirci mi kalınır?

* Asgari ücretle çalıştırılan öğretmenler daha ne kadar görmezden gelinecek?

* Burslu öğrenci ve yatırım maliyeti yükünün öğrenim ücretlerine yüklenmesi ne kadar doğru?

* Okulları bir ticarethane mantığı ile yönetmek ve daha da vahimi vergilendirmek ne kadar etik?

* Eski öğrenciler mutlaka korunmalı ama yükü yeni öğrenciye yüklenmemeli.

* Kitap, forma, yemek, ulaşım ve diğer giderler için fahiş fiyatlar ödenmemeli…"