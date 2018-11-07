Özel okul teşviki ne kadar 2019?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul teşvik desteklerine ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, özel okul teşviğinin kademeli olarak kaldırılacağını söyleyerek, eğitim kademesine göre, yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında özel okul teşvik desteği verileceğini sözlerine ekledi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini, sınav baskısının azaltılacağını söyledi. Özel okul teşvikleri önümüzdeki yıl artırılacak. Eğtiim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak.