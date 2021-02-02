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Eğitim Özel okul öğretmenleri aşı olacak mı?
Eğitim

Özel okul öğretmenleri aşı olacak mı?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Yüz yüze eğitim 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak başlayacak. Öğretmenler okullar açılmadan önce aşı olup olmayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, korona aşısı ne zaman olurum? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşılanması ne zaman başlayacak? Özel okul öğretmenleri de aşılanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:36:00 -
Özel okul öğretmenleri aşı olacak mı?

Öğretmenler ayın kaçında aşı olacak? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 2 Şubat 2021 saat 14.30 itibariyle 2.257.126 kişi koronavirüs aşısı oldu. Aşılama takvimi içerisinde öğretmenler de ilk sırada yer alıyor. Peki, özel okul öğretmenleri aşı olacak mı?

Özel okul öğretmenleri aşı olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarına değindi. Bakan Selçuk, “Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır” dedi.

Alınan bilgiye göre özel okul öğretmenleri de aşılanacak. Hatta öğretmenlerin yanı sıra okul personellerinin tamamına aşı uygulanacak.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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