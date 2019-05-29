(Özel) Milyonlarca noktadan Atatürk portresi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ulucanlar Sonat Sokağı Sanatçısı Selma Bora, milyonlarca noktayla Atatürk Portresi hazırladı. Gözlerinde 12 derece görme bozukluğu bulunan sanatçınınnoktaları tablolara dönüştürdüğü eserleri büyük beğeni topluyor.

Altındağ’da bulunan Ulucanlar Sanat Sokağı Sanatçısı Selma Bora, Noktalama tekniği ile birbirinden özel tablolara imza atıyor. Dünyada sayılı kişi tarafından yapılan gravür sanatına gönül veren Selma Bora, 12 derece görme bozukluğuna rağmen aylarca emek vererek nokta nokta eserlerini işliyor. Yaklaşık 3 ayda hazırladığı Atatürk portresini sanat atölyesinde sergiliyor. Bankacılık mesleğini bırakıp Ressamlık yapmaya başlayanBora, mesleğin inceliklerini gelecek nesillere de aktarıyor. Okul, üniversite işbirliğinde hayata geçirilen projelere destek veren Bora, gençlerin sanatla buluşmasına büyük önem veriyor.

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda atölyesi bulunan Bora, hazırladığı sayısız eserleri zaman zaman sergide sanatseverlerle buluşturuyor. Milyonlarca nokta kullanarak, yaklaşık 3 ayda tamamladığı Atatürk Portresi ise görenlerin beğenisini kazanıyor. Bora süslü atlar isimli gravür sergisinde4 yılda tamamladığı eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.

"12 derece görmüyorum neden olduğu belli değil ama ben bu şekilde noktalama sanatına devam ediyorum"

Sanatla tüm hayatının değiştiğini ifade eden Selma Bora, "Burada çok çeşitli tekniklerde resimler yapmaktayım. Noktalamayı bugün dünyada ve Türkiye’de yapan sayılı kişiler var. Gerçekten çok emek isteyen bir şey tek tek kalemin ucunu vura vura yaptığımız bir eser. En küçük eserimiz 15, 20 günde çıkabiliyor. Emek çok fazla, gözü de çok yoruyor. Ben 12 derece görmüyorum neden olduğu belli değil ama ben bu şekilde noktalama sanatına devam ediyorum. Noktalama Ortaçağ’dan bu güne kadar yapılmış olan bir teknik. Kalemin noktalarla kağıda dökülmesi. Fransa’da yapılan bir tarihi kazıda noktalama eserler ortaya çıkmıştır. Yapan çok az. Çok severek yapıyorum. Çanakkale eserim vardı. Onu sayılı ressam arkadaşlarım uluslararası yarışmaya göndermek istediler. Çok sevdiğim saydığım bir beyefendiye eseri vermiş oldum. İnşallah yeniden tekrar yapmayı isterim" dedi.

"Bu sene hayalimdeki sergi süslü atlar"

Atatürk tablosunu 2 buçuk 3 ay da çıkardığını, üzerinde çok emek olduğunu söyleyen Bora, "Üzerinde hiçbir şekilde çizgi boya yok. Sadece nokta kullanılarak yapıldı. Bu tablo Atatürk sergisinde sergilendi. Heyetten geçerek o sergide yer aldı. Atatürk Tablom ve Çanakkale eserim sergiye layık görüldü. Bu sene hayalimdeki sergi süslü atlar. Eğitim geçen yıl Hacettepe’de eğitim görevlisi olarak ders verdim. Bu sene proje kapsamında Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerine ders verdim. Benim zamanım yetmediği için atölyelerde çok fazla ders veremedim" şeklinde konuştu.