  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

Maltepe’de polis ve zabıta ekipleri, kaçak tulum üretilen bir atölyeye baskın düzenledi.

2020-04-27 09:42:47 -
(Özel) Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

Maltepe’de polis ve zabıta ekipleri, kaçak tulum üretilen bir atölyeye baskın düzenledi. Baskında yüzlerce sahte koruyucu tulum ele geçirildi.


Maltepe Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak koruyucu tulum üretildiği ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Maltepe Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından tekstil atölyesine baskın yapıldı. Baskında 4 bine yakın dikilmiş sahte koruyucu tulum, 650 adet dikime hazır tulum ele geçirildi. Atölye çalışanları hakkında cezai işlem uygulandı.


Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde, dikiş makinelerinin üzerinde üretim aşamasında tulumların bulunduğu ve kaçak üretilen yüzlerce koruyucu tulumun paketlendiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı