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Gündem Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!
Gündem

Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutlar üzerinde nefes kesen görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 01:43:00 -

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim” ifadelerine yer verildi. Bulutların üzerinde nefes kesen gösteride, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.

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