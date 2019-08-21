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(Özel) Komşusunun dükkanını soygunculardan böyle kurtardı

Sultangazi’de komşusunun dükkanını soymaya çalışan hırsızları fark eden esnaf, üzerilerine doğru giderek hırsızları kovaladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
(Özel) Komşusunun dükkanını soygunculardan böyle kurtardı

Sultangazi’de komşusunun dükkanını soymaya çalışan hırsızları fark eden esnaf, üzerilerine doğru giderek hırsızları kovaladı. Esnafın kaçan soyguncuların arkasından koşup tabak fırlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


İstanbul Sultangazi’de yaşanan olayda, Adem Yakıcı isimli esnaf komşusunun dükkanına girmeye çalışan soyguncuları kovaladı. Edinilen bilgiye göre sabah 06.30 sıralarında kapalı kasa ticari bir araçla Muhammet Aksu’ya ait lastikçi dükkanına yüzleri maskeli 5 soyguncu geldi. Ellerindeki levyeyle dükkanın kepenklerini kıran hırsızlar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Yan taraftaki dükkanın sahibi Adem Yakıcı dışarıya çıktığı esnada hırsızları fark etti. Bağırarak hırsızların üzerine doğru koşan Yakıcı’yı gören hırsızlar panikle geldikleri araca atlayıp kaçtılar.



Peşlerinden koşup tabak fırlattı


Hırsızların kaçtığını gören Adem Yakıcı ise peşlerinden koşmaya başladı. Ticari araçla hızla uzaklaşan hırsızlara eline aldığı tabağı fırlatan Yakıcı, komşusunun dükkanını soyulmaktan kurtardı. Yaşanan olayın ardından dükkanına gelen Muhammet Aksu komşusuna teşekkür ederken, Adem Yakıcı ise arkadaşının mallarının çalınmadığı için mutlu olduğunu söyledi.



“Onun malı benim malım fark eden bir şey yok”


Komşusunun mallarının çalınmadığı için mutlu olduğunu belirten Adem Yakıcı, “Ben sabah namazımı kılmak için kalktığımda içeriye girdim. Dışarıya çıktığımda baktım ki bir tane araç dükkanın önüne doğru yanaşmış. Kepengi kırmaya çalışmış adam ben onu fark edemedim. Onlara doğru yürüdüm, bağırdım. Sonra bizim bekçi kulübesine doğru yöneldim. Orada ufak bir kuru sıkımız var ama adamların kaçtığını görünce yola doğru attım kendimi. Orada bir kasa vardı onu tutup fırlatayım dedim ama onlar bayağı bir hızlı gitti. Böyle bir şeye tanık olduk. Ama elhamdülillah arkadaşımızın malını çalmadılar. Hepimiz burada komşuyuz onun malı benim malım fark eden bir şey yok” dedi.



“Komşum olmasa kesinlikle 1 yıllık birikimimi alıp gideceklerdi”


Bir yıl içerisinde başına gelen 4’üncü soygun girişimi olduğunu ifade eden Muhammet Aksu, “Daha önce 3 defa denenmişti. Bu sabah tekrar denendi. 4-5 kişi gelip levyeyle kepenkleri kırdılar. Tam içeri girecekleri anda yan taraftaki komşum dükkanını hırsızlara karşı beklerken ses duyuyor. Sesi duyunca bunlara müdahale ediyor ve kaçıyorlar. Bu benim 1 yıl içerisinde başıma gelen 4’üncü soygun girişimi. Hatta 2’incisinde bayağı bir maddi kaybım olmuştu. Sultangazi esnafı olarak bu konuda çok rahatsızız. Uykularımız kaçtı. Gece 1-3 kamera nöbetini ben tutuyorum 3-6 arası oğlum tutuyor. Dükkanımı kollamak için. Zaten 1 yıl önce burayı soymuşlardı. Bayağı bir birikimimi almışlardı. Komşum olmasa kesinlikle 1 yıllık birikimimi alıp gideceklerdi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
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