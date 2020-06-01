(Özel) Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti

Pendik geçtiğimiz günlerde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Pendik’te yeşillik alanda, karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. Bir köpeğin karganın yemeğini alması soncu başlayan kavga ilginç görüntülere sahne oldu. Kameraya yansıyan görüntülerde; yemeğini almak için mücadele eden karga, köpeğin etrafında bir süre dolaşıyor. Yemeğini alamayacağını anlayan karga, köpeğin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kuyruğunu ısırıyor. Canı yanan köpek kargayı kovalıyor. Sonunda karga uçarak uzaklaşıyor.