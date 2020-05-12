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Aktüel

(Özel) İstanbul’da silahlı “pazar tezgahı” kavgasının zanlısına ev hapsi cezası

Beyoğlu’nda pazar tezgahı yüzünden tartıştığı arkadaşının başına sopayla vurması üzerine tabancayla 3 kişiyi yaralayarak kaçan zanlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:58:08 -
(Özel) İstanbul’da silahlı “pazar tezgahı” kavgasının zanlısına ev hapsi cezası

Beyoğlu’nda pazar tezgahı yüzünden tartıştığı arkadaşının başına sopayla vurması üzerine tabancayla 3 kişiyi yaralayarak kaçan zanlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı mahkeme elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verdi.


Beyoğlu Sütlüce Bademlik Camii yanında geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, pazar yerindeki Kadir K. pazar tezgahı açma yüzünden arkadaşı Tugay D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tugay D. eline geçirdiği sopayla Kadir K’ya vurarak başından yaraladı. Bunun üzerine tabancasını çeken Kadir K, Koray D, Mehmet Mustafa E. ve Mustafa A’yı güpegündüz vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastenelere kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.



Zanlı silahıyla birlikte yakalandı


Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, zanlının eşkalini ve kimliğini tespit etti. Çevrede bir süre çalışma yapan polis, Talippaşa Sokak üzerinde zanlıyı silahıyla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.



Elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası


Şahıs ifadesinde, “Pazar tezgahını önümde açmak istedi. Bende izin vermeyince aramızda tartışma çıktı. Sopayla başıma vurunca sinirlenip tabancayla ateş açtım” dediği öğrenildi. Haliç Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri tamamlanan Kadir K’ya sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.

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