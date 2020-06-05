Özel İdare, köy içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kırşehir İl Özel İdaresi, köy içme suyu çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kırşehir’de, bulunan köylerin de su sorunu yaşanmaması için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köy içi içme suyu çalışmalarının gayret ve özveri ile sürdüğünü söylediği açıklamasında; "Amacımız, Kırşehir’de, bulunan tüm köylerimizin gelecekte su sorunu yaşamaması. Bu kapsamda elimizden gelen tüm çaba ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Planladığımız çalışmaları aralıksız devam ettirip bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 11 milyonluk yatırım ile köylerimize 19 adet kollektör,18 adet terfi hattı ve ENH ile bir adet güneş enerji santrali yapımı gerçekleştirdik"dedi.

"Toplamda 98 köyde depo yapımları, bakım çalışmaları, elektrik pompaj çalışmaları, otomasyon yenileme çalışmalarını tamamladık" diyen Genel Sekreter Yılmaz, "2020 yılında yaklaşık 11 milyonluk bütçeyle (Köydes ve Özel İdaremiz Bütçesiyle) 82 Adet Su ve Alt Yapı Projesi yapacağız. Merkez ve tüm ilçede planlanan köylerimizde 2020 yılı il geneli Su ve alt yapı hizmetleri kapsamında; 82 köyümüze yaklaşık 11 milyonluk yatırımla toplam 82 adet su ve alt yapı projesini hayata geçireceğiz"diye konuştu.

Kırşehir genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Mucur ilçemizde 11 köy, Çiçekdağı ilçemizde 9 köy, Akpınar ilçemizde 8 köy, Boztepe ilçemizde 4 köy, Kaman ilçemizde 8 köy, Akçakent ilçemizde 2 köy ve Merkez İlçemizde 6 köy olmak üzere toplam 48 köyümüzdeki içme suyu çalışmalarımızı tamamladık. Yeni bulduğumuz içme suyu kaynaklarıyla Mucur ilçemize bağlı 5 köyümüz (Karakuyu, Rışvan, Yörücek, Kızılağıl ve Devepınarı) için 5 kilometrelik hat çalışmasıyla birlikte bu köylerimizin içme suyu problemini giderdik. Ayrıca yine Mucur İlçemizde Kepez, Gümüşkümmet, Bahçecik, Pınarkaya köylerimizde kollektör, terfi hattı ve enerji hatları çalışmalarını yaptık.

Akpınar grubu olarak nitelendirdiğimiz Elderek Demirel, Demirci, Boyalık ve Orta Oba köylerimizin sıkıntısını yeni su kaynakları bularak, terfi hat, depo yapımı ve yenileme çalışmalarıyla çözüme kavuşturduk. Akpınar ilçemizde, Hanyeri Sarıkaya, Alişar, Aşağıhomurlu ve Himmetuşağı köylerimiz de kollektör,depo yapım, terfi ve enerji hatları çalışmalarımızı tamamladık.

Boztepe ilçemizde Harmanaltı, Hatunoğlu, Külhüyük ve Çevirme köylerimizin kollektör içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Akçakent ilçemizde ise Tepefakılı, Yeşildere ve Mahsenli köylerimizin de içme suyu hatlarını yeniledik ve tüm bakımlarını yaptık.

Kaman ilçemizde Hirfanlı, Savcılı kurutlu, Kızıközü, Savcılı Esentepe, Savcılı Kışla, Hamit Çamsarı, Ağapınar ve İmancı köylerimizin kollektör ve ENH terfi hat çalışmalarımızı tamamladık. Yıllardır su sorunu yaşayan Çiçekdağı ilçesine bağlı 8 köyümüzün (Acı, Kabaklı, Konurkale, Kaleevci, Bozlarevci, Gölcük, Boğazevci ve Çiçekli) kapsayan yetersiz içme suyu sorununu, Akçakent ilçesinden yapılan sondaj çalışması sonucu 59 kilometrelik terfi hattı çekerek çözüme kavuşturduk."