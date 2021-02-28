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Gündem Özel hastanenin korona ihmali ölüme neden oldu!
Gündem

Özel hastanenin korona ihmali ölüme neden oldu!

İstanbul’da kalp krizi geçiren ve özel hastanedeki tedavisinin ardından korona virüs testi yapılmadan taburcu edildiği iddia edilen 83 yaşındaki kadın, evinde 8 akrabasına korona virüs bulaştırmıştı. Taburcu edildikten sonra durumu ağırlaşan ve kaldırıldığı farklı bir hastanede virüs testi pozitif çıkan Zehra Parmak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 16:51:00 -
Özel hastanenin korona ihmali ölüme neden oldu!

Olay, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren ve İstanbul’da bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki Zehra Parmak, tedavisinin ardından korona virüs testi yapılmadan taburcu edildi. İstanbul’daki evinde tekrar rahatsızlanan Parmak’ın kaldırıldığı başka bir hastanede yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıkınca temaslı olduğu yakınları da teste alındı. Parmak ile aynı evde kalan ve girdikleri korona virüs testi pozitif çıkan 8 kişi hastalığa yakalandı.

Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu 8 yakınının korona virüse yakalandığını iddia eden Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki akrabaları ise duruma tepki göstermişti. Yaşanan skandal olay sonrasında 83 yaşındaki kadından acı haber geldi. Tedavisi hastanede devam etmekte olan Zehra Parmak dün gece saatlerinde, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Parmak’ın cenazesi İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan aile mezarlığında öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da karantina süreçleri devam eden yakınları ise olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirttiler.

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