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Gündem Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal için flaş karar
Gündem

Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal için flaş karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 16:02:00 - 2022-10-05 16:08:21
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal için flaş karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya para atma görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Görüntülerde sağlık çalışanı olduğu iddia edilen iki şahsın konuşma güçlüğü çeken yaşlı kadın hastanın yüzüne kağıt para atarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntünün sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

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