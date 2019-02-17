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Özel harekat polisi (PÖH) nasıl olunur?

Binlerce genç nüfusun meslek hayatlarına dair kurdukları hayalleri süsleyen mesleklerden bir tanesi de polisliktir. Polislerin maaşlarının iş gücü piyasası ile karşılaştırıldığında nispeten yüksek olması ve polislerin statüleri gereği halk nezdinde sevilen insanlar olmaları ve polisin toplumdaki yeri bu mesleği cazip kılan detaylar arasındadır. Özellikle polis olmayı kafasına koymuş gençlerin polisliğin hangi biriminde görev yapmak istediklerine dair de bir hayalleri var. Özel harekat polisliği de bu hayallerden bir tanesi. Peki özel harekat polisi nasıl olunur? Kimler özel harekat polisi olabilir? PÖH nasıl olunur?

17 Şubat 2019 Pazar 18:42
Özel harekat polisi (PÖH) nasıl olunur?

Binlerce genç nüfusun meslek hayatlarına dair kurdukları hayalleri süsleyen mesleklerden bir tanesi de polisliktir. Polislerin maaşlarının iş gücü piyasası ile karşılaştırıldığında nispeten yüksek olması ve polislerin statüleri gereği halk nezdinde sevilen insanlar olmaları ve polisin toplumdaki yeri bu mesleği cazip kılan detaylar arasındadır. Özellikle polis olmayı kafasına koymuş gençlerin polisliğin hangi biriminde görev yapmak istediklerine dair de bir hayalleri var. Özel harekat polisliği de bu hayallerden bir tanesi. Peki özel harekat polisi nasıl olunur? Kimler özel harekat polisi olabilir? PÖH nasıl olunur?

Özel harekat polisi (PÖH) nasıl olunur?

Özel harekat polisi olmak için 2 farklı yöntem mevcut. Bir PMYO öğrencisi, öğrenciliği esnasında özel harekat polisi olmak istiyorum yönündeki tercihi yapabilir. Bununla birlikte bir polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat etmesi ve gerekli şartları sağlaması halinde özel hareket polisi olması mümkündür. 671 sayılı KHK ile bu konuyla alakalı bir düzenleme yapıldı ve polislik kadrolarında çalışanların özel hareket polisliği kadrolarına geçiş yapmak için müracaat etmelerinin önü açıldı. Bahsi geçen KHK'nın konuyla alakalı ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."

671 sayılı KHK'ya göre kimler özel harekat polisi olabilir?

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin usul ve esasları uyarınca polislik kadrolarında çalışan herhangi bir memurun özel harekat polisliğine geçiş yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Adayların 28 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor

Adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması gerekiyor.

Başvuru için KPSS şartı aranmıyor, adayların en az lise düzeyinde eğitim almış olması gözetiliyor.

Özel harekat olarak göreve başlamak isteyen adayların kendilerine uygulanan fiziki yeterlilik sınavıyla birlikte mülakat sınavında başarı olması ve polis eğitim merkezlerinde eğitim görmesi de özel harekat olabilmek için sağlanması gereken şartlardan bir diğeri.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:42
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