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Özel Harekat, PKK'lılara üç buçuk attırdı! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Giresun’da bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürerken PKK’lıların son telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Teröristler telsizden “Bir anda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü" dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:05
Özel Harekat, PKK'lılara üç buçuk attırdı! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bölgeye yeni giren terörist grubun sorumlusunun öldürülmesinin ardından operasyonlar Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında takviye birliklerinde katılmasıyla devam ediyor.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri de sıcak bölgede asker ile omuz omuza terör örgütü PKK’ya karşı mücadele veriyor. Giresun grup sorumlusu ‘Çiyager’ kod adlı terörist Serdar Bekmez’in Yağlıdere kırsalında öldürülmesinin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) sıcak bölgeye girerek Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin bölgedeki operasyonlarını görüntüledi. Bölgede terör unsurlarına karşı arama tarama ve pusu faaliyeti yürüten timler termal kameralar ve ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı araçlar ile bölgeyi didik didik tarıyor.

''BİR ANDA ÇIKTILAR, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK''

JOPER, JÖH, PÖH ve istihbarat unsurları bölgede adeta kuş uçurtmazken bölücü terör örgütü mensuplarının son telsiz kestirmeleri de alındı. JOPER timleri ile girdikleri çatışma sonrası grup sorumlularının öldürülmesiyle şoka giren PKK’lılar telsizdeki konuşmaları da dikkat çekti. Telsizkestirmesinde, "Bir anda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü" dedikleri ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:05
  1. Giresun
  2. PKK operasyon
  3. Özel harekat polisleri
  4. PKK'lı teröristler
  5. PKK'lıların telsiz konuşmaları
  6. teröristler üç buçuk attı

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