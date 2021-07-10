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Gündem Özel Harekat destekli operasyon: Gözaltılar var!
Gündem

Özel Harekat destekli operasyon: Gözaltılar var!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 16:33:00 -
Özel Harekat destekli operasyon: Gözaltılar var!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ile kama ve satırlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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