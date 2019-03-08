(Özel Haber) Seçimleri kazanırlarsa kasabayı kadınlar yönetecek

Uşak’ın Banaz ilçesi Kızılcasögüt beldesi Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanırken, beldenin AK Parti’li Başkan adayı Güngör Oral asil ve yedeklerden oluşan 18 kişilik ‘Belediye Meclis’ üyeliğinin 16’sına kadın aday gösterdi. Oral’ın seçimi kazanması halinde belde tam anlamıyla kadınlara emanet edilmiş olacak.

Kadınların ülke nüfusunun yarısını teşkil ettiğini, sporda, ekonomide, sanayide büyük başarı gösteren kadınların olduğunu hatırlatan Oral siyasette de kadınları ön plana çıkarmak için böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti. Adayların ilk açıklandığında özellikle erkeklerden tepki aldıklarını ancak yılmadan çalışmaya devam ettiklerini ve şu anki durumun takdirle karşılandığını anlatan Oral, seçimi kazanmaları durumunda ilk icraatlarının köyün içme suyu şebekesindeki asbestli boruları değiştirmek olacağını söyledi. Oral, “Kızılcasöğüt’ten başlattığımız bu hareketin Türkiye’de devam etmesini istiyoruz. Meclislerimizin en az yüzde 50’sinin olmasını istiyoruz. Bir daha ki dönemde Kızılcasöğüt’te bir kadını belediye başkanı görmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Beldeyi daha temiz, daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz”

Okul öncesi öğretmeni olan Belediye Meclisi Üyesi adayı Bersen Tümer ise seçimi kazanmaları halinde ev işlerinde de belediyede de işlerin aksamayacağı söyledi. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Tümer, “Göreve geldiğimizde beldeyi daha temiz, daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz” dedi.

Bersen Tümer’in eşi Sümer Tümer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belde ve AK Parti teşkilatı olarak böyle bir karar aldıklarını anımsatarak, “İnşallah bu karar bayan arkadaşlara hayırlı olur. Eşimin seçilmesi durumunda evdeki yemek, bulaşık, çocuklar bana kalacak ama eşimin sonuna kadar arkasındayım. Kadınlar sadece ev işi yapmamalılar, kendi karalarını alabilmeliler. Kızılcasöğüt halkına hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“İlk icraat olarak asbestli boruları değiştireceğiz”

Bir başka belediye meclis üyesi adayı Pınar Turhan ise kendilerine böyle bir fırsatı verdiği için başkan adayı Güngör Oral’a teşekkür etti. Turhan amaçlarının beldelerine hizmet etmek olduğunu bu amaçla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Turhan beldedeki kanser vakaları sayısının yüksek olduğuna dikkat çekerek, seçimi kazanmaları halinde ilk icraat olarak asbestli boruları değiştireceklerini söyledi.

Ev hanımı olan Gülay Acar da, AK Parti belediye başkan adayının Kızıcasöğüt beldesine kadın ele değmesini uygun gördüğünü ve kadınlara güvendiğini, bu güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti. Acar, “Güçlü kadınlarla güçlü yarınlar için bu yola adım attık. İnşallah bu yolda başarıya ulaşacağız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadesine yer verdi.

AK Parti belde teşkilatında görevli Yeliz Temel’in eşi Mehmet Ali Temel de Kızılcasöğütlüler olarak böyle bir olayın yaşanmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.